У Пентагоні назвали цілі США на Близькому Сході

Міністерство оборони CША наразі має чотири цілі на Близькому Сході, повідомляє пресслужба Пентагону.

Речник Міноборони США Пет Райдер назвав такі цілі:

захист американських військ і громадян у регіоні.

потік критично важливої допомоги в сфері безпеки Ізраїлю під час його захисту від подальших атак «Хамасу»

координація з ізраїльтянами задля допомоги забезпечити звільнення заручників, утримуваних «Хамасом», включаючи американських громадян.

зміцнення військової присутності в регіоні, щоб стримати будь-які державні чи недержавні суб’єкти від ескалації кризи за межі Гази.

У Пентагоні нагадали, що посилення сил включає розгортання авіаносних ударних груп USS Gerald R. Ford і USS Dwight D. Eisenhower, які наразі перебувають у районі Центрального командування США разом із підводним човном класу Ohio.

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Райдер додав, протягом останніх кількох тижнів іранські проксігрупи атакували авіабази Айн-аль-Асад в Іраку та Аль-Танф у Сирії.

Американські офіційні особи неодноразово виступали із попередженнями на адресу Ірану та його союзників у регіоні про серйозні наслідки, з якими вони зіткнуться, якщо активно вступлять у конфлікт проти Ізраїлю на стороні угрупування «Хамас». При цьому Іран та його союзники погрожують США, стверджуючи, що за потреби можуть атакувати як американські бази у регіоні, так і флот.