Атомний підводний човен США прибув на Близький Схід

Американський атомний підводний човен класу «Огайо» прибув у зону оперативної відповідальності Центрального військового командування США – на тлі різкого загострення ситуації на Близькому Сході через напад угруповання «Хамас» на Ізраїль та військові дії у Смузі Гази.

Центральне військове командування США, що відповідає за Близький Схід, Східну Африку та Центральну Азію, опублікувало повідомлення, в якому вказує, що підводний човен прибув у визначену зону 5 листопада. Ймовірно, йдеться про Суецький канал.

Загалом у США 18 підводних човнів такого класу. Кожна з них озброєна двадцятьма ракетами «Трайдент-2» з ядерними боєголовками.

Раніше до східного Середземномор’я США відрядили дві авіаносні ударні групи з авіаносцями «Джеральд Форд» та «Дуайт Ейзенхауер».

Американські офіційні особи неодноразово виступали із попередженнями на адресу Ірану та його союзників у регіоні про серйозні наслідки, з якими вони зіткнуться, якщо активно вступлять у конфлікт проти Ізраїлю на стороні угрупування «Хамас». При цьому Іран та його союзники погрожують США, стверджуючи, що за потреби можуть атакувати як американські бази у регіоні, так і флот.