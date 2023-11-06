У США пояснили, чому передислокували атомний підводний човен на Близький Схід

Передислокація атомного підводного човна Військово-морських США до регіону Близького Сходу є «частиною коригування позицій американських сил», зазначив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

Він підкреслив, що цей крок є необхідним, аби «захистити війська та об’єкти США на місці», а також передати «потужний меседж стримування» будь-якому іншому суб’єкту – державі чи угрупованню, «щоб вони й не думали про ескалацію чи поглиблення конфлікту».

Раніше стало відомо, що американський атомний підводний човен класу «Огайо» прибув у зону оперативної відповідальності Центрального військового командування США – на тлі різкого загострення ситуації на Близькому Сході через напад угруповання «Хамас» на Ізраїль та військові дії у Смузі Гази.

Центральне військове командування США, що відповідає за Близький Схід, Східну Африку та Центральну Азію, опублікувало повідомлення, в якому вказує, що підводний човен прибув у визначену зону 5 листопада. Ймовірно, йдеться про Суецький канал.

Загалом у США 18 підводних човнів такого класу. Кожен із них озброєний двадцятьма ракетами «Трайдент-2» із ядерними боєголовками.

Раніше до східного Середземномор’я США відрядили дві авіаносні ударні групи з авіаносцями «Джеральд Форд» та «Дуайт Ейзенхауер».

Американські офіційні особи неодноразово виступали із попередженнями на адресу Ірану та його союзників у регіоні про серйозні наслідки, з якими вони зіткнуться, якщо активно вступлять у конфлікт проти Ізраїлю на стороні угрупування «Хамас». При цьому Іран та його союзники погрожують США, стверджуючи, що за потреби можуть атакувати як американські бази у регіоні, так і флот.