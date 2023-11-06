Держсекретар США Блінкен прибув на переговори до Туреччини

Державний секретар США Ентоні Блінкен проведе складні переговори в Туреччині 6 листопада, щоб заспокоїти одного з найбільш стратегічних, але важких союзників Вашингтона щодо кровопролиття в Газі.

Як пише AFP, держсекретар США в Анкарі вже зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

Як очікується, сторони обговорять ситуацію в Газі, регіональні питання та двосторонні відносини.

Це перший візит Блінкена до Туреччини після того, як Ізраїль розпочав нову війну з «Хамасом» після його нападу 7 жовтня.

Як пише AFP, турецький президент Реджеп Ердоган у понеділок планує відвідати віддалену північно-східну Туреччину – ймовірно, демонструючи зневагу до головного дипломата Вашингтона.

Раніше Ердоган розкритикував країни, які називають радикальне угруповання «Хамас» терористичним. Він вважає, що організація є «визвольною групою моджахедів, що борються за захист своєї землі та своїх громадян». При цьому президент Туреччини наголосив, що Анкара готова стати гарантом палестинської сторони у врегулюванні конфлікту з Ізраїлем.

Ісламістське угруповання «Хамас» визнане терористичним в ЄС і США.