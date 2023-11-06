«Зараз це недоречно»: Трамп відхилив запрошення Зеленського відвідати Україну

Колишній президент США Дональд Трамп відмовився приїхати в Україну після запрошення президента Володимира Зеленського.

«Я з великою повагою ставлюся до президента Зеленського, але вважаю, що зараз було б недоречно їхати в Україну», – зазначив Трамп в коментарі для видання Newsmax.

Колишній американський лідер додав, що Адміністрація чинного президента США Джо Байдена зараз «веде справу» із Зеленським, і тому він «не хотів би створювати конфлікт інтересів».

Раніше президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для журналістів NBC News запросив експрезидента США Дональда Трампа відвідати Україну. Так він відреагував на обіцянку колишнього американського лідера «завершити війну в Україні за добу» у разі його переобрання на виборах у 2024 році.

Глава української держави наголошував, що він зможе «за 24 хвилини» пояснити Трампу, що той «не заавершить війну, оскільки дипломатія з російським диктатором Володимиром Путіним неможлива».