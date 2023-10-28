Майк Пенс відмовився від участі у виборах президента США

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс відмовився від участі у виборах президента, повідомляє Axios.

Пенс оголосив про це на щорічній зустрічі Республіканської єврейської коаліції в Лас-Вегасі.

«Мені стало зрозуміло, що це не мій час. Тому після довгих молитов і роздумів відсьогодні (28 жовтня – ред.) я вирішив зупинити свою президентську кампанію», – сказав Пенс.

При цьому він зазначив, що й надалі відстоюватиме консервативні цінності та ніколи не припинить боротися «за обрання принципових республіканських лідерів на кожну посаду в країні».

Станом на 27 жовтня в національних опитуваннях Республіканської партії колишній віцепрезидент мав рейтинг підтримки на рівні близько 3,8%.

Пенс розпочав президентську кампанію в червні, виступивши із засудженням експрезидента Дональда Трампа.

Журналісти зазначають, що через низький рівень підтримки кампанія Пенса стикнулася з фінансовими труднощами. Йому вдалося зібрати лише 1,18 млн доларів підтримки, тоді як Трампу – 37 млн.

5 червня колишній віцепрезидент США Майк Пенс подав до Федеральної виборчої комісії заяву про висування своєї кандидатури на посаду президента на виборах 2024 року.

Майк Пенс був віцепрезидентом США при Дональді Трампі, якого підтримував до заворушень у Капітолії 6 січня 2021 року – тоді прихильники Трампа штурмували будівлю Конгресу, намагаючись перешкодити підтвердженню результатів виборів.

У квітні Пенс дав свідчення в рамках кримінального розслідування ймовірних спроб Дональда Трампа скасувати результати виборів 2020 року.

Президентські та парламентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року.

Головним кандидатом на посаду президента від демократів є Джо Байден, а від республіканців – Дональд Трамп.