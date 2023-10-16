У справі про спробу скасувати результати виборів Трампу заборонили робити заяви щодо прокурорів чи свідків

Федеральна суддя, яка має головувати на судовому процесі над колишнім президентом США Дональдом Трампому справі про змову з метою скасування виборів у США 2020 року, застосувала часткову заборону щодо розголошення інформації для колишнього президента.



Як пише AFP, окружний суддя США Таня Чуткан обмежила можливість Трампу робити заяви щодо прокурорів, працівників суду чи потенційних свідків перед історичним судовим процесом, який має розпочатися у Вашингтоні в березні 2024 року.



Це рішення було схвалено після того, як спеціальний прокурор Джек Сміт подав клопотання, стверджуючи, що підбурююча риторика Трампа загрожувала зірвати судовий процес.

У обвинувальному висновку Трампу висуваються звинувачення за чотирма пунктами, включно зі змовою з метою обману США, перешкоджанням офіційним процедурам та змовою з метою порушення прав громадян.

Спецпрокурор Джек Сміт не став звинувачувати Трампа в підбурюванні сотень своїх прихильників, які 6 січня 2021 року увірвалися до Капітолію.

Федеральну суддю, 61-річну Таню Чуткан призначив на посаду ще Барак Обама. Раніше вона ухвалила суворі вироки учасникам нападу на Капітолій.

Як зазначає Бі-Бі-Сі, Трамп став першим серед колишніх і чинних президентів Сполучених Штатів, які обвинувачуються у кримінальних справах. Справа про скасування результатів виборів – одна з чотирьох кримінальних справ проти Трампа.

77-річний Трамп має намір отримати номінацію від Республіканської партії на президентських виборах наступного року. Наразі він лідирує серед претендентів на роль кандидата від цієї партії.

Внутрішньопартійні вибори кандидата в президенти (праймеріз) розпочнуться в січні. Судовий процес відбуватиметься в розпал праймеріз.