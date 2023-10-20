Трампа оштрафували на 5 тисяч доларів за пост у соцмережі. Він образив співробітника суду

Нью-йоркський суддя Артур Енґорон 20 жовтня оштрафував колишнього президента США Дональда Трампа на пʼять тисяч доларів. Енґорон ухвалив, що Трамп порушив зобовʼязання про нерозголошення, яке забороняє політику образливо відгукуватися про співробітників суду в процесі про шахрайство. Цей розгляд, як зазначає Reuters, повʼязаний зі звинуваченнями на адресу Трампа про введення в оману щодо вартості його активів.

Штраф експрезиденту суддя призначив за те, що на сайті передвиборчої кампанії Трампа залишився в соцмережах пост про одного зі співробітників суду, який Енґорон визнав принизливим і розпорядився видалити.

Суддя не став звинувачувати політика-республіканця в неповазі, але залишив за собою право зробити це в майбутньому – або навіть відправити Трампа під варту, якщо політик продовжить порушувати заборону. Адвокати Трампа запевнили, що збереження публікації на сайті було ненавмисним.

Дональду Трампу, який раніше оголосив про намір балотуватися на новий термін на президентських виборах у 2024 році, висунуто також звинувачення у кількох кримінальних справах, включно з неналежним поводженням із секретними документами після звільнення з посади президента та спробами скасувати свою поразку на виборах у 2020 році. Усі звинувачення експрезидент відкидає, заявляючи про політичне переслідування.