Трамп постав перед судом за звинуваченням у шахрайстві

Колишній президент США Дональд Трамп 2 жовтня постав перед судом за звинуваченням у шахрайстві в рамках цивільної справи проти нього особисто і його сімейного бізнесу.

Суд розпочався через кілька днів після того, як головуючий у справі суддя Артур Енгорон визнав експрезидента, його синів і 10 його компаній винними у шахрайстві.

Юрист з офісу генерального прокурора штату Нью-Йорк Летиції Джеймс заявив у вступному слові, що Трамп протягом десяти років «суттєво неточно» описував свої фінанси банкам і страховикам. Кевін Воллес пояснив, що таким чином обвинувачений незаконно отримав понад мільярд доларів, повідомляє агентство Reuters і «Голос Америки».

Трамп претендує на висування у президенти від Республіканської партії у 2024 році. Звинувачення у завищенні вартості своїх активів на мільярди доларів він назвав «продовженням найбільшого полювання на відьом усіх часів». Він назвав судовий розгляд проти нього «обманом» і «підробкою».

Летиція Джеймс заявила, що її офіс готовий довести свою правоту. «Незалежно від обсягу ваших грошей, ніхто не стоїть вище за закон», – сказала вона перед входом до зали суду.

Генпрокурор штату Нью-Йорк стверджує, що Трамп переоцінив свої активи, включаючи пентхаус Trump Tower на Манхеттені, маєток Mar-a-Lago у Флориді, офісні хмарочоси і гольф-клуби. Сторона звинувачення стверджує, що Трамп завищив свій власний статок на суму до 2,2 мільярда доларів.

Адвокат Трампа Крістофер Кісе заявив, що фінансова документація його підзахисного повністю відповідає вимогам закону.

Трампу також висунули звинувачення у чотирьох кримінальних справах.

У Флориді його звинуватили у неналежному поводженні з секретними документами після звільнення з посади президента. У Вашингтоні – у спробах скасувати свою поразку на президентських виборах 2020 року. У штаті Джорджія – у спробах скасувати результати виборів. У Нью-Йорку – у виплаті грошей порноакторці.