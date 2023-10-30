США: суд почав розглядати справу про можливу дискваліфікацію Трампа з виборів президента

У окрузі Денвер, штат Колорадо, 30 жовтня почався розгляд судової справи про можливе відсторонення експрезидента США Дональда Трампа від президентських перегонів – про це повідомляють західні медіа.

Суд має визначити, чи атака на Капітолій у січні 2021 року є підставою заборонити Трампу участь у президентських виборах 2024 року.

Справа спирається на рідко застосовуване положення конституції США часів Громадянської війни, яке забороняє людям, причетним до «бунтів чи повстань» обіймати федеральні посади.

Адвокат політика-республіканця Скотт Ґеслер заперечив його причетність до заворушень у Капітолії і назвав позов «антидемократичним». Він також вказав на те, що щонайменше один кандидат в американській політиці, соціаліст Юджин Дебс, брав участь у виборах, перебуваючи у в’язниці.

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Позов подала група виборців із Колорадо. Їхній адвокат Ерік Олсон заявив, що Трамп «зібрав та організував натовп», який згодом напав на Капітолій.

«Ми тут, тому що Трамп стверджує, що після всього цього він має право знову бути президентом. Але наша Конституція, спільна хартія нашої країни, стверджує, що він не може цього зробити», – заявив він.

Трамп також є відповідачем у інших подібних позовах, ініційованих правозахисними групами в Мічигані та Міннесоті, але справа в Колорадо є першою, яка потрапила до суду.

77-річний Трамп має намір отримати номінацію від Республіканської партії на президентських виборах наступного року. Наразі він лідирує серед претендентів на роль кандидата від цієї партії.

Внутрішньопартійні вибори кандидата в президенти (праймеріз) розпочнуться в січні. Судовий процес відбуватиметься в розпал праймеріз.