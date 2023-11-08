Санду подякувала президентам України й Румунії за допомогу з евакуацією громадян Молдови з Гази

Президентка Молдови Мая Санду подякувала президенту України Володимиру Зеленському і президентові Румунії Клаусу Йоганнісу за допомогу в евакуації громадян Молдови з Сектору Гази.

«Я глибоко вдячна президентам Клаусу Йоганнісу і Володимиру Зеленському за підтримку Румунії й України в нашій майже місячній місії з евакуації молдовських громадян із Сектору Гази», – написала Санду в соцмережі X 7 листопада.

Напередодні посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі агентству «Укрінформ» повідомив, що першу групу українців, 101 людину, 7 листопада евакуюють із Сектору Гази, де триває військова операція армії Ізраїлю проти екстремістського угруповання «Хамас». Він додав, що на прохання української сторони випускають 51 громадянина Молдови.