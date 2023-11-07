У Білому домі кажуть про евакуацію з Гази понад 400 громадян США

Сполучені Штати вже забезпечили евакуацію із Сектору Гази понад 400 своїх громадян та членів їхніх родин, зазначив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу в Вашингноті, пише «Укрінформ»

Він зазначив, що «лише упродовж останньої доби (7 листопада – ред.) була організована евакуація близько 100 людей, і до кінця дня очікується, що ця кількість збільшиться».

Кірбі також підкреслив, що зусилля адміністрації США зосереджуються на «безпечному виведенні громадян США та інших країн із Сектору Гази, звільненні заручників із полону «Хамасу» та забезпеченні цивільних жителів регіону гуманітарною допомогою».

Раніше, 7 листопада, розпочалась евакуація українців із Сектора Гази, повідомив Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) посол України в Єгипті Микола Нагорний. За його словами процес триватиме кілька днів і, поки не відбулася успішна евакуація, представники посольства не можуть розголошувати деталей.

«Так, евакуація розпочалася, вона триватиме кілька днів. Ситуація дуже нестабільна, існує багато ризиків, які можуть вплинути на перебіг евакуації. Робиться все можливе для здійснення безпечної, організованої, скоординованої евакуації громадян України з Гази», – повідомив Нагорний.