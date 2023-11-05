Півтора мільйона жителів Сектора Гази покинули свої домівки – ООН

Півтора мільйона жителів Сектора Гази покинули свої будинки та стали переміщеними особами, повідомляє Управління ООН з координації гуманітарних питань. Понад 710 тисяч із них ховаються в установах, які підпорядковуються агенству ООН для палестинських біженців. Це школи та лікарні, а також тимчасові табори. Вони вже не можуть вмістити всіх охочих, багато людей змушені ночувати на вулицях.

Єгипет, як і раніше, відмовляється приймати біженців з Гази. Після того, як 3 листопада через КПП «Рафах» пропустили до Єгипту кілька сотень іноземців та палестинців з подвійним громадянством, а також тяжко поранених, подальших повідомлень про відкриття пропускного пункту не надходило.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) продовжує військові дії у Секторі Гази. З початку військової операції, за даними ізраїльської сторони, уражено 2500 військових цілей угруповання «Хамас».

Підконтрольне «Хамас» міністерство охорони здоров’я Сектору Гази заявило, що з початку повномасштабних бойових дій загинуло 9448 палестинців. Незалежних підтверджень цих цифр немає.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у неділю зустрінеться з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом у Рамаллі, щоб обговорити можливу участь Палестинської автономії у врегулюванні конфлікту. Адміністрація Аббаса контролює Західний берег річки Йордан.

7 жовтня сили радикального угруповання «Хамас» здійснили атаку на південь Ізраїлю. Внаслідок цього загинуло понад 1400 ізраїльтян, переважно мирних жителів. Понад 200 людей опинилися в полоні, їх утримують у Секторі Гази. Ізраїль оголосив початок війни з метою повного знищення «Хамас».