Блінкен заявив про необхідність «гуманітарних пауз» в Газі, Нетаньягу виключив перемир’я до звільнення заручників

США 3 листопада закликали Ізраїль забезпечити надходження більшої кількості гуманітарної допомоги в Сектор Гази і зробити більше для захисту палестинських цивільних жителів.

Держсекретар Ентоні Блінкен під час візиту до Ізраїлю підтвердив підтримку США, але сказав, що потрібні «гуманітарні паузи», щоб збільшити доставку допомоги палестинським цивільним жителям.

Блінкен зауважив, що обговорив з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу та військовим кабінетом Ізраїлю, як, коли і де можна застосувати ці паузи і яких домовленостей необхідно досягти, щоб збільшити допомогу, уникнути загибелі цивільного населення і звільнити понад 240 заручників, яких, за даними Ізраїлю, утримують бойовики «Хамасу».

Водночас прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що припинення вогню не буде доти, поки «Хамас» не звільнить заручників.

«Ізраїль відмовляється від тимчасового припинення вогню, яке не передбачає повернення наших заручників», – сказав він під час телезвернення.

Раніше сухопутні війська ізраїльської армії повністю оточили місто Газа в однойменному Секторі, передає The Times of Israel з посиланням на представника армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Деніеля Хагарі. За його словами, про перемир’я і припинення вогню з представниками угруповання «Хамас» наразі не може бути мови.

Ізраїльська армія проводить у Секторі Гази операцію «Залізні мечі» у відповідь на напад угруповань «Хамас» та «Ісламський джихад» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді загинули 1400 людей, близько 250 були захоплені в полон. Підконтрольне бойовикам Міністерство охорони здоров’я Гази стверджує, що внаслідок обстрілу з боку ЦАХАЛ загинули понад дев’ять тисяч людей, з яких дві третини – жінки та діти. Незалежних оцінок цих даних немає.