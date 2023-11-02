Місто Газа оточене ізраїльськими військовими – ЦАХАЛ

Сухопутні війська ізраїльської армії повністю оточили місто Газа в однойменному Секторі, передає The Times of Israel з посиланням на представника армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Деніеля Хагарі. За його словами, про перемир’я і припинення вогню з представниками угруповання «Хамас» наразі не може бути мови.

Про те, що ізраїльська армія оточує місто Газа, раніше повідомив і начальник штабу ЦАХАЛ Герці Халеві. У місті Газа проживає 640 тисяч людей, це близько 35% від загальної чисельності населення Сектору. Ізраїльська сторона стверджує, що місто стало центром діяльності «Хамас». Угруповання побудувало там складну мережу інфраструктури, включаючи тунелі під землею.

У четвер Сектор Гази продовжили залишати іноземці та поранені палестинці – загалом близько 400 осіб. Евакуація проходить через відкритий контрольно-пропускний пункт «Рафах» на кордоні з Єгиптом. Також счерез «Рафах» 2 листопада до Гази заїхали 45 вантажівок із гуманітарною допомогою.

Ізраїльська армія проводить у Секторі Гази операцію «Залізні мечі» у відповідь на напад угруповань «Хамас» та «Ісламський джихад» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді загинули 1400 людей, близько 250 були захоплені в полон. Підконтрольне бойовикам Міністерство охорони здоров’я Гази стверджує, що внаслідок обстрілу з боку ЦАХАЛ загинули понад дев’ять тисяч людей, з яких дві третини – жінки та діти. Незалежних оцінок цих даних немає.