Бойовики «Хамасу» використовують тунелі для боротьби з наступом ізраїльської армії на місто Газу

Ізраїльські танки і військові 2 листопада рушили до міста Газа, але зустріли опір бойовиків «Хамасу», які використовували міномети й атаки з тунелів. Тим часом, кількість загиблих палестинців під час майже чотирьох тижнів бомбардувань, за даними медиків зі Смуги Гази, перевищила 9000.

Як повідомляє агентство Reuters, бойовики «Хамасу», визнаного терористичним угрупованням у США і ЄС, та його союзників з «Ісламського джихаду» з’являлися з тунелів, щоб обстрілювати танки, а потім знову ховалися. Про це повідомили жителі, а також засвідчили відео від обох груп.

Головний населений пункт Сектору Гази на півночі став центром нападу для Ізраїлю, який пообіцяв знищити командну структуру ісламістського угруповання і наказав цивільним жителям залишити місто.

7 жовтня «Хамас» напав на Ізраїль. Загинули близько 1,4 тисячі жителів Ізраїлю, понад 240 були взяті в заручники. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) майже три тижні завдавала авіаударів по Смузі Гази, а потім розпочала наземну операцію.

Адміністрація Сектору Гази, підконтрольна «Хамасу», заявляє про тисячі загиблих мирних жителів, але незалежно підтвердити ці дані неможливо. Армія оборони Ізраїлю наголошує, що завдає ударів по цілях, пов’язаним із бойовиками, і звинувачує «Хамас» у тому, що угруповання використовує мирних жителів як живий щит.