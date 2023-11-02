До 600 іноземців планують перетнути КПП «Рафах» 2 листопада

Прикордонний пункт «Рафах» на кордоні Сектора Гази та Єгипту 2 листопада другий день пропускає людей із палестинської території. За інформацією Бі-Бі-Сі, на прикордонному пункті, як і днем раніше, буде вивішений складений Єгиптом список приблизно з 500 осіб, яким дозволять вибратися з Сектора Гази.

Упродовж 1 листопада Сектор Гази, за повідомленнями, залишили понад 300 іноземців. Раніше було відомо, що у списках громадян різних країн, які мали залишити Газу 1 листопада, було близько 500 осіб.

Міністерство закордонних справ Єгипту заявило, що Каїр допоможе евакуювати близько семи тисяч іноземних громадян чи осіб із подвійним громадянством. На зустрічі із закордонними дипломатами заступник голови зовнішньополітичного відомства Єгипту заявив, що ті, кого планується вивести через прикордонний перехід «Рафах», мають паспорти понад 60 держав.

7 жовтня «Хамас» напав на Ізраїль. Загинули близько 1,4 тисячі жителів Ізраїлю, понад 240 були взяті в заручники. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) майже три тижні завдавала авіаударів по Смузі Гази, а потім розпочала наземну операцію.

Адміністрація Сектора Гази, підконтрольна «Хамасу», заявляє про тисячі загиблих мирних жителів, але незалежно підтвердити ці дані неможливо. Армія оборони Ізраїлю наголошує, що завдає ударів по цілях, повʼязаним із терористами, і звинувачує «Хамас» у тому, що угруповання використовує мирних жителів як живий щит.