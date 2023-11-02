У «Хамасі» назвали Ізраїль «країною, якій немає місця на нашій землі»

Угруповання «Хамас» продовжує декларувати, що не бачить для єврейської держави місця на територіях, які вважає своїми. Про це член політбюро «Хамасу» Ґазі Хамад заявив арабською мовою ще 24 жовтня в ефірі ліванського телеканалу LBC, але 1 листопада на це звернув увагу, переклавши англійською, Інститут дослідження медіа Близького Сходу (MEMRI).

Хамад привітав напад на Ізраїль 7 жовтня, під час якого бойовики вбили сотні цивільних, і пообіцяв, що угруповання повторюватиме такі атаки в майбутньому.

«Ми повинні провчити Ізраїль, і ми зробимо це двічі і тричі. «Потоп Аль-Акси» (назва операції, здійсненої бойовиками 7 жовтня – ред.) – це лише перший раз, буде і другий, третій, четвертий. Чи доведеться нам платити ціну? Так, і ми готові її заплатити. Нас називають нацією мучеників, і ми пишаємося тим, що приносимо в жертву мучеників», – сказав один із керівників «Хамасу».

Він також сказав, що «Ізраїль – це країна, якій не місце на нашій землі». «Ми повинні видалити це, тому що це становить безпекову, військову та політичну катастрофу для арабської та ісламської нації», – наголосив Ґазі Хамад.

Його слова оприлюднені на тлі заяв ліберальних лідерів думок на Заході, які закликають припинити воєнну операцію Ізраїлю в Секторі Гази. 1 листопада висловилася висловила акторка Анджеліна Джолі, яка в інстаграмі поширила фотографію з міста Джабалія і звинуватила ізраїльську армію в навмисному бомбардуванні «населення, яке опинилося в пастці, якому нікуди тікати».

«Газа вже майже два десятиліття є вʼязницею просто неба і дуже швидко перетворюється на братську могилу. 40% убитих – це безневинні діти. Вбиваються цілі сімʼї. У той час як світ спостерігає за активною підтримкою багатьох урядів, мільйони палестинських цивільних осіб – дітей та жінок – піддаються колективному покаранню», – написала Джолі.

7 жовтня «Хамас» напав на Ізраїль. Загинули близько 1,4 тисячі жителів Ізраїлю, понад 240 були взяті в заручники. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) майже три тижні завдавала авіаударів по Смузі Гази, а потім розпочала наземну операцію.

Адміністрація Сектора Гази, підконтрольна «Хамасу», заявляє про тисячі загиблих мирних жителів, але незалежно підтвердити ці дані неможливо. Армія оборони Ізраїлю наголошує, що завдає ударів по цілях, повʼязаним із терористами, і звинувачує «Хамас» у тому, що угруповання використовує мирних жителів як живий щит.