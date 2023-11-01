Папа Римський закликав не забувати про Україну і народи, які страждають від війни

Папа Римський Франциск закликав молитися за народи, які страждають від війни, та не забувати про Україну. Про це він сказав під час зустрічі з паломниками, передає сайт Vatican News.

«Надалі молімося за народи, які страждають від війн сьогодення. Не забуваймо стражденну Україну, не забуваймо Палестину, не забуваймо Ізраїль, не забуваймо багато інших регіонів, де війна досі надто сильна», – сказав папа Франциск, перед тим як попрощатися з паломниками і туристами, які 1 листопада зібралися на площі Святого Петра у Ватикані.

Також понтифік повідомив, що 2 листопада відвідає римський цвинтар, на якому спочивають полеглі під час Другої світової війни.