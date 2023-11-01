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Політика

Чого хоче Китай від війни Ізраїлю з «Хамасом»?

Стовп диму піднімається в Секторі Гази після авіаудару Ізраїлю. 1 листопада 2023 року
Стовп диму піднімається в Секторі Гази після авіаудару Ізраїлю. 1 листопада 2023 року

Оскільки конфлікт між Ізраїлем і «Хамасом» вступає в небезпечну нову фазу, Китай повернувся до того, щоб взяти на себе роль миротворця під час війни, але чого реально може досягти Пекін?

Китай дедалі більше узгоджує свою відповідь із Глобальним Півднем, пропонуючи суміш закликів до припинення вогню, нейтрально сформульованих заяв щодо військових дій та висловлюючи солідарність з палестинцями, арабськими державами та Росією під час дипломатичних обмінів та зустрічей.

Ван Ї, головний дипломат Китаю, обговорив війну у Вашингтоні під час нещодавнього триденного візиту, де він зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та іншими офіційними особами.

Сполучені Штати пообіцяли співпрацювати з Китаєм, намагаючись знайти рішення на тлі побоювань початку ширшої регіональної війни.

США закликали Пекін використовувати свої відносини з Іраном та іншими країнами регіону, щоб запобігти поширенню конфлікту.

На початку цього року Пекін був посередником мирної угоди між Іраном і Саудівською Аравією, і він є найбільшим торговельним партнером Тегерану.

Очільник китайської дипломатії Ван Ї
Очільник китайської дипломатії Ван Ї

Вашингтон та інші західні держави сподіваються, що Китай зможе використати свої відносини з Іраном, який підтримує «Хамас» у Газі та «Хізболлу3 в Лівані, щоб чинити тиск на своє керівництво з метою деескалації.

Чому це важливо?

Китай прагне взяти на себе роль лідера Глобального Півдня, а Близький Схід є важливою стратегічною територією, куди китайці інвестували останні роки, але це має свої обмеження.

У той час як Пекін прагне відстоювати свої позиції на світовій арені, ставки вищі, ніж будь-коли раніше, і китайці діють обережно, намагаючись не займати занадто рішуче сторону, щоб не поставити під загрозу свої довгострокові інтереси.

Міністри закордонних справ Ірану, Китаю та СаудівськоЇ Аравії під час зустрічі в Пекіні 6 квітня 2023 року. Китай сприяв нормалізації відносин між Іраном та Саудівською Аоравією
Міністри закордонних справ Ірану, Китаю та СаудівськоЇ Аравії під час зустрічі в Пекіні 6 квітня 2023 року. Китай сприяв нормалізації відносин між Іраном та Саудівською Аоравією

Це може допомогти зберегти імідж Китаю, оскільки він намагається маневрувати як нова супердержава, але також незрозуміло, який вплив Пекін насправді має на Іран чи інші країни Близького Сходу у підсумку.

Перша заява Китаю про війну розлютила Ізраїль, який потім висловив «глибоке розчарування» тим, що офіційний Пекін не засудив «Хамас» і не згадав про право Ізраїлю на самооборону після нападу на його територію.

З тих пір китайські дипломати вибрали більш делікатний баланс і тим часом використовували війну, щоб просувати деякі цинічні, корисливі підходи.

Як і у випадку з війною в Україні, це ще одна можливість для Китаю покращити свою репутацію, і, як і у випадку з російсько-українською війною, цільовою аудиторією Пекіна не є аудиторія на Заході.

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