ЄС і США закликали Китай тиснути на Росію, щоб в Україні настав мир – заява

Учасники саміту Євросоюз – США, який відбувся 20 жовтня у Вашингтоні, закликали Китай скористатися своїм впливом на Росію, щоб вона закінчила свою агресію проти України, а також увійти в прямий контакт із владою України для підтримання тривалого та стійкого повоєнного миру. Про це йдеться в підсумковій заяві саміту ЄС – США, текст оприлюднений на сайті Європейської ради.

«Ми закликаємо Китай натиснути на Росію, щоб вона зупинила свою агресивну війну, та негайно, повністю та безумовно вивела свої війська з України. Ми закликаємо Китай підтримати широкий, справедливий та тривалий мир на основі територіальної цілісності та принципів і цілей Хартії ООН, включно з прямим діалогом із Україною», – йдеться в документі.

Також Сполучені Штати та Європейський союз повторили позицію щодо «довгострокової політичної, фінансової, гуманітарної та військової підтримки України та її народу» на тлі неспровокованої агресії Росії. США і ЄС відзначили, що прагнуть «досягти найширшої міжнародної підтримки ключових принципів та цілей Формули миру в Україні».

20 жовтня у Вашингтоні відбулася зустріч на найвищому рівні між США та Європейським союзом, учасники якої велику увагу приділили ситуації в Україні.