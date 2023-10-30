В Офісі президента пояснили відсутність делегації Китаю на саміті на Мальті

В Офісі президента заявили, що про відсутність представника Китаю на саміті на Мальті було відомо, причина – розбіжність графіків.



«Я не думаю, що драматичним чином вплине (як відсутність Китаю на саміті на Мальті на подальшу роботу щодо «формули миру» – ред.). Китайський представник Лі Хуей, який брав участь у попередній конференції в Джидді, цього разу не зміг взяти участь. Ми мали відповідну реакцію китайської сторони, що така участь не відбудеться через неспівпадіння графіків», – сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі національного телемарафону.



Він також зауважив, що Київ розраховує на подальшу участь Китаю щодо «формули миру» у різних форматах.



«Але це не означає, що Китай не брав участь до цього у «формулі миру». На першому рівні – коли працюють посли в Києві – збираються на зустрічі з керівником Офісу президента – китайський посол кілька разів брав участь, в тому числі виступав. Тому безумовно ми розраховуємо на подальшу участь Китаю в цих форматах – і в форматі послів, і в форматі зустрічі радників з нацбезпеки», – зазначив представник Офісу президента, додавши, що роль і позиція Китаю є «дуже важливою».

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Натомість у МЗС Китаю заявили, що Пекін продовжуватиме сприяти «мирним переговорам у власний спосіб».



«Позиція Китаю щодо української кризи є послідовною та чіткою. Ми зіграли конструктивну роль у припиненні бойових дій і пошуку політичного врегулювання. Ми продовжуватимемо сприяти мирним переговорам у наш власний спосіб і працюватимемо над політичним врегулюванням кризи в Україні», – сказав представник МЗС на брифінгу, відповідаючи на запитання «Чи означає відсутність Китаю на саміті в Мальті, що Пекін відмовляється брати активну участь у пошуку шляхів припинення російсько-української війни?»

28 жовтня на Мальті відбулася третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо «формули миру» президента України Володимира Зеленського. За повідомленням пресслужби Офісу президента, в третій зустрічі взяли участь дипломати з 66 країн, а також міжнародних організацій. Зокрема, до саміту долучились делегації країн Азії, Африки й Латинської Америки.