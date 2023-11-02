Байден підтримав заклик до «паузи, щоб визволити вʼязнів» у Секторі Гази

Президент США Джо Байден під час передвиборчого заходу в штаті Міннесота висловився за «паузу» в бойових дій у Секторі Гази.

Коли Байден виступав перед виборцями, одна з учасниць зустрічі вигукнула із зали: «Я хочу, щоб ви негайно закликали до припинення вогню». На це, як пише ВВС News, Байден відповів: «Я думаю, потрібна пауза. Пауза, щоб дати час на те, щоб визволити вʼязнів».

Згодом Білий дім пояснив, що Байден говорив про доправлення в Смугу Гази гуманітарної допомоги та звільнення 240 людей, яких захопило угруповання «Хамас». А сам президент США наголосив, що «Хамас» є терористичною організацією, а дії Ізраїлю в Газі абсолютно легітимні.

7 жовтня «Хамас» напав на Ізраїль. Загинули близько 1,4 тисячі жителів Ізраїлю, понад 240 були взяті в заручники. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) майже три тижні завдавала авіаударів по Смузі Гази, а потім розпочав наземну операцію.

Адміністрація Сектора Гази, підконтрольна «Хамасу», заявляє про тисячі загиблих мирних жителів, але незалежно підтвердити ці дані неможливо. Армія оборони Ізраїлю наголошує, що завдає ударів по цілях, повʼязаним із терористами, і звинувачує «Хамас» у тому, що угруповання використовує мирних жителів як живий щит.