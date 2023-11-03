Блінкен закликатиме Ізраїль до гуманітарних пауз у наступі в Секторі Гази

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який 3 листопада прибуває до Ізраїлю, закликатиме владу цієї країни мінімізувати шкоду для цивільного населення в Секторі Гази під час наступу на бойовиків угруповання «Хамас». Про це повідомляють, зокрема, агенція Reuters і видання The New York Times.

«Зростання жертв серед палестинських мирних жителів, а також брак продовольства, води, медикаментів і палива посилили заклики світових лідерів до паузи в бойових діях або припинення вогню», – вказує Reuters.

Водночас Білий дім заявляє, що будь-які паузи в бойових діях мають бути тимчасовими та локальними, і наполягає, що не зупинятиме Ізраїль у захисті.

Сухопутні війська ізраїльської армії повністю оточили місто Газа в однойменному Секторі, передає The Times of Israel з посиланням на представника армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Деніеля Хагарі. За його словами, про перемир’я і припинення вогню з представниками угруповання «Хамас» наразі не може бути мови.

Ізраїльська армія проводить у Секторі Гази операцію «Залізні мечі» у відповідь на напад угруповань «Хамас» та «Ісламський джихад» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді загинули 1400 людей, близько 250 були захоплені в полон. Підконтрольне бойовикам Міністерство охорони здоров’я Гази стверджує, що внаслідок обстрілу з боку ЦАХАЛ загинули понад дев’ять тисяч людей, з яких дві третини – жінки та діти. Незалежних оцінок цих даних немає.