«Робітників із Гази більше не буде» – Нетаньягу оголосив про розірвання контактів

Ізраїль заявив про припинення всіх контактів із Сектором Гази. Про це в соцмережі Х написав премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

«Палестинських робітників із Гази більше не буде, а робітники, що перебували в Ізраїлі в день початку війни, будуть повернуті в Газу», – йдеться в тексті.

До 7 жовтня економіка Сектора Гази була значною мірою залежна від економіки Держави Ізраїль. Зокрема, водопостачання, постачання палива, надання послуг інтернету відбувалося з території Ізраїлю. Тисячі людей із Сектора Гази щодня перетинали межу з Ізраїлем, щоб потрапити на роботу, яка в Ізраїлі оплачується значно вище, ніж на підконтрольній угрупованню «Хамас» території.

Сухопутні війська ізраїльської армії повністю оточили місто Газа в однойменному Секторі, передає The Times of Israel з посиланням на представника армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Деніеля Хагарі. За його словами, про перемир’я і припинення вогню з представниками угруповання «Хамас» наразі не може бути мови.

Ізраїльська армія проводить у Секторі Гази операцію «Залізні мечі» у відповідь на напад угруповань «Хамас» та «Ісламський джихад» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді загинули 1400 людей, близько 250 були захоплені в полон. Підконтрольне бойовикам Міністерство охорони здоров’я Гази стверджує, що внаслідок обстрілу з боку ЦАХАЛ загинули понад дев’ять тисяч людей, з яких дві третини – жінки та діти. Незалежних оцінок цих даних немає.