Лідер «Хамасу» оточений в бункері – міністр оборони Ізраїлю

Бійці армії оборони Ізраїлю перебувають у центрі міста Гази, а лідер бойовиків «Хамасу» Ях’я Сінвар оточений в бункері в Секторі Гази, зазначив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, пише Sky News.

Однак, де саме розташований бункер, міністр оборони країни не уточнив.

Крім того, командувач Армії оборони Ізраїлю Ярон Фінкельман каже, що війська просунулися вглиб міста Гази.

«Вперше за десятиліття ЦАХАЛ воює у центрі міста Газа. У центрі тероризму. Кожен день і кожну годину сили вбивають бойовиків, розкривають тунелі та знищують зброю та продовжують рух до ворожих центрів», – сказав генерал-майор Ярон Фінкельман.

Ях'я Ібрагім Хассан Сінвар – чинний лідер бойовиків угруповання «Хамас» у Секторі Гази і один із засновників військового крила організації. Був одним зі співзасновників апарату безпеки.

Раніше президент США Джо Байден й ізраїльський прем’єр-міністр обговорювали можливість гуманітарних «тактичних пауз» у ході бойових дій у Газі. Проте, ймовірно, жодної угоди досягнуто не було, оскільки представник Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Байден і Нетаньягу домовилися повернутися до переговорів найближчими днями, передає «Голос Америки».

7 листопада виповнюється місяць з того моменту, як радикальне палестинське угруповання «Хамас» напало на Ізраїль, після чого ізраїльська армія розпочала масштабну операцію.

За останніми даними підконтрольного «Хамасу» Міністерства охорони здоров’я Гази, на території сектору загинуло понад 10 тисяч людей, з яких 4800 – діти. Незалежного підтвердження цих даних немає.

Втрати із ізраїльської сторони перевищують 1400 осіб. 241 ізраїльтянин перебуває у полоні в джихадистів.