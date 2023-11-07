Нетаньягу: Ізраїль візьме «загальну відповідальність за безпеку» в Газі після війни

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль буде нести «загальну відповідальність за безпеку» в Секторі Гази «протягом невизначеного періоду» після війни з екстремістським угрупованням «Хамас» і висловив готовність до «невеликих пауз» у поточних боях, щоб сприяти звільненню заручників.

Про це він сказав в інтерв’ю, яке вийшло в ефір 6 листопада ввечері на телеканалі ABC News. Ці коментарі Нетаньягу є ознакою того, що Ізраїль планує зберегти контроль над територією, на якій проживає приблизно 2,3 мільйона палестинців.

Нетаньягу також виключив будь-яке загальне припинення вогню без звільнення понад 240 заручників, захоплених «Хамасом» під час рейду в Ізраїль 7 жовтня.

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За словами ізраїльського прем’єра, припинення вогню завадить бойовим діям, які армія Ізраїлю веде проти джихадистів. «Єдине, що діє на цих злочинців із «Хамасу», – це військовий тиск, який ми чинимо», – сказав Нетаньяг.

Ізраїль розпочав наземну операцію у Секторі Гази з метою повністю ліквідувати «Хамас», що визнаний терористичною організацією в ЄС і США.

Зі зростанням кількості цивільних жертв ізраїльських бомбардувань і бойових дій у Смузі Гази зростає і кількість закликів до припинення вогню. Сполучені Штати, не підтримуючи припинення операції Ізраїлю проти «Хамасу», виступають за гуманітарні паузи у бойових діях.

Напередодні президент США Джо Байден й ізраїльський прем’єр-міністр обговорювали можливість гуманітарних «тактичних пауз» у ході бойових дій у Газі. Проте, ймовірно, жодної угоди досягнуто не було, оскільки представник Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Байден і Нетаньягу домовилися повернутися до переговорів найближчими днями, передає «Голос Америки».

7 листопада виповнюється місяць з того моменту, як радикальне палестинське угруповання «Хамас» напало на Ізраїль, після чого ізраїльська армія розпочала масштабну операцію.

За останніми даними підконтрольного «Хамасу» Міністерства охорони здоров’я Гази, на території сектору загинуло понад 10 тисяч людей, з яких 4800 – діти. Незалежного підтвердження цих даних немає.

Втрати із ізраїльської сторони перевищують 1400 осіб. 241 ізраїльтянин перебуває у полоні в джихадистів.