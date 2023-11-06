Ізраїльські війська просунулися вглиб Гази – ЦАХАЛ

Наземні війська ЦАХАЛу просунулися вглиб міста Гази, розповів речник ізраїльської армії Даніель Хагарі, пише The Times of Israel.

За словами Хагарі, ЦАХАЛ «посилює тиск на місто Газа», де, як вважається, розташована «головна твердиня «Хамасу».

«Під час нічних авіаударів і операцій ізраїльської армії було вбито кілька польових командирів угрупування, що суттєво підриває здатність «Хамас» здійснювати контратаки», – зазначив він.

Щодо підземної мережі бойовиків «Хамасу» в Газі Хагарі зауважив, що бойові інженерні підрозділи руйнують кожен тунель, на який натрапляють, із використанням «всіляких і різних пристроїв».

Палестинське екстремістське угруповання «Хамас», визнане терористичним в США та ЄС, напало на Ізраїль 7 жовтня, здійснивши рейд у мирні міста і поселення, розташовані на межі зі Смугою Гази. Тоді загинула понад тисяча цивільних, загальне число жертв становить понад 1400, ще понад 200 людей стали заручниками. Уже майже три тижні бойовики «Хамасу» здійснюють ракетні удари по Ізраїлю.

Ізраїль у відповідь завдає авіаударів по об’єктах угруповання «Хамас» у Смузі Гази. Близькість їхнього розташування до цивільних обʼєктів унеможливлює уникнення жертв серед мирного населення. За даними контрольованих «Хамасом» органів влади, жертвами ізраїльських ударів стали тисячі людей у Смузі Гази, але незалежного підтвердження даних угруповання немає.