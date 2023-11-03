Лідер «Хезболли» попередив про ескалацію, але не закликав до повномасштабної війни

У рідкісному публічному зверненні Хассан Насралла, лідер радикального угруповання «Хезболла», попередив, що можливе подальше загострення бойових дій уздовж ліванського кордону між його угрупованням й Ізраїлем, якщо війна проти «Хамасу» в Секторі Гази розшириться. Водночас він не оголосив про повномасштабну війну.

Тисячі людей зібралися на площах Лівану 3 листопада, коли Насралла виступав із телевізійною промовою. Це його перша публічна заява після нападу палестинського радикального угруповання «Хамас» минулого місяця, в результаті якої в Ізраїлі загинуло понад 1400 людей і почалася війна між палестинськими бойовиками та Ізраїлем.

Насралла, який переховується і рідко з’являється на публіці, записав відеозвернення з невідомого місця. Це сталося на тлі загострення боїв між «Хамасом» та ізраїльськими солдатами у Секторі Гази.

У своїй заяві Насралла похвалив напад «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня, але сказав, що це була виключно палестинська операція.

У своїй промові, яка тривала майже 90 хвилин, він додав, що після нападу бойовиків на Ізраїль «Хезболла» бере участь у бойових зіткненнях, причому угруповання розширює свою участь щодня, змушуючи Ізраїль тримати свої сили біля ліванського кордону замість того, щоб відправити ці війська на операцію у Сектор Гази.

Уздовж ізраїльсько-ліванського кордону відбувалися взаємні перестрілки. Увечері 2 листопада Ізраїль заявив, що його війська відповіли «широким наступом» після того, як «Хезболла» заявила, що атакувала 19 ізраїльських позицій одночасно.

Насралла сказав, що бойові дії на лівансько-ізраїльському кордоні «не будуть обмежені» масштабами, які спостерігалися досі. Він не навів подробиць і, судячи з усього, не закликав до повномасштабної війни.

Під час виступу Насралли прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що «вороги Ізраїлю на півночі дорого заплатять», якщо спробують випробувати Ізраїль.

Аналітики вважають, що війна з «Хезболлою», яка у військовому відношенні набагато сильніша за «Хамас», буде руйнівною як для Ізраїлю, так і для Лівану. Вважається, що «Хезболла» має високоточну зброю, здатну завдати удару глибоко вглиб Ізраїлю.

Ліванська шиїтська військово-політична організація «Хезболла», визнана терористичною у багатьох країнах світу, заснована у 1982 році за підтримки Ірану. У жовтні 1997 року США визнали «Хезболлу» терористичною організацією. Збройні формування угруповання за своєю чисельністю, озброєнням і бойовим досвідом перевершують армії деяких країн Близького Сходу.

«Хезболла» підтримує тісну координацію з палестинськими організаціями «Хамас», «Ісламський джихад» та іранським Корпусом вартових Ісламської революції.