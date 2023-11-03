У Кремлі заперечили дані про те, що «Вагнер» планує передати ППО «Хезболлі»

Кремль 3 листопада заперечив повідомлення видання The Wall Street Journal щодо можливих планів ПВК «Вагнер» передати ліванському угрупованню «Хезболла» російську систему протиповітряної оборони.

У Кремлі назвали повідомлення «необґрунтованими». «Ми вже говорили, що де-факто такої групи («Вагнер» – ред.) не існує», – заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Напередодні видання The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців і розвідку США написало, що російська ПВК «Вагнер» може передати радикальному ліванському угрупованню «Хезболла» російську систему протиповітряної оборони «Панцир-С1». Йдеться про систему, яка використовує зенітні ракети і гармати ППО для перехоплення літаків.

За словами одного зі співрозмовників видання, Вашингтон поки не підтвердив відправлення системи, але стежить за контактами ПВК «Вагнер» і «Хезболли».

Нещодавно США відправили до Середземного моря авіаносець для стримування ліванських угруповань від розгортання північного фронту проти Ізраїлю на тлі військової операції проти палестинського радикального угруповання «Хамас» у Секторі Гази.

ПВК «Вагнер» і «Хезболла» воюють у Сирії на боці режиму президента Башара Асада. Підконтрольна Дамаску армія має на озброєнні «Панцир-С1».

«Вагнер» повідомлення The Wall Street Journal не коментував.