Росія: ПВК «Вагнер» заявляє, що переходить під керівництво Росгвардії

Приватна військова компанія «Вагнера» перейде в управління Росгвардії – про це 29 жовтня заявив телеграм-канал організації. Відтак організація офіційно стає підрозділом військового формування РФ.

«Всіх співробітників попросили укласти індивідуальний контракт, інакше вони будуть допрацьовувати на нинішніх умовах. Вся структура групи «Вагнер», порядок роботи, командири залишаються такими ж», – йдеться в повідомленні.

Група також заявляє про будівництво бази в зоні «спеціальної військової операції», тобто зоні російської агресії в Україні. Як стверджує ПВК, найманці готуються до «роботи на «ближньому» за шість місяців. Ймовірно, мається на увазі фронт в Україні.

Читайте також: ПВК «Вагнер» за місяць до заколоту придбала у китайської компанії супутникові знімки території від кордону України до Москви – AFP

Також у пресслужбі «Вагнера» заявили, що найманців, які перейшли з ПВК до структур під керівництвом Міноборони Росії та інших приватних формувань, назад до лав цієї ПВК не прийматимуть.

Ввечері 23 серпня стало відомо, що у Бологовському районі Тверської області РФ розбився літак бізнес-класу, що був у власності Євгена Пригожина. Повідомлялося, що голова ПВК «Вагнер» був у списку пасажирів. Згодом смерть сімох пасажирів і трьох членів екіпажу літака офіційно підтвердили. Після цього табір найманців у Білорусі почали згортати.