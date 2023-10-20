На півночі України щільність мінних загороджень збільшили у 16 разів – Наєв

На півночі України, на основних напрямках ймовірного наступу армії РФ із червня 2023 року й дотепер встановлено понад 500 тисяч протитанкових мін – це в 16 разів більше, ніж у червні 2022 року, розповів командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Північ» генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв’ю «Укрінформу».

Також, за його словами, були встановлені невибухові загородження та об’єкти транспортної інфраструктури, зокрема, йдеться про мости, дороги тощо. Тривають роботи і над фортифікаційним обладнанням позицій силами місцевих органів влади, уточнив Наєв.

«Ми разом створюємо такі умови, щоб державний кордон України у Північній операційній зоні був повністю непрохідний для ворожих сил. За тісної взаємодії з головами військових адміністрацій будуємо військові інженерно-технічні i фортифікаційні споруди. Встановлюємо додаткові камери спостереження. Робота в цьому напрямі триває цілодобово», – розповів командувач.

Наєв також зазначив, що «наразі організовано постійну взаємодію з військовими адміністраціями стосовно забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури в результаті встановлення додаткового фортифікаційного обладнання, а також збільшення кількості мобільних вогневих груп протиповітряної оборони».

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.