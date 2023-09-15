У Чорнобильській зоні військові та прикордонники відпрацювали контрдиверсійну боротьбу – Наєв

На київському напрямку, зокрема у Чорнобильській зоні, військові та прикордонники провели тренування сил і засобів контрдиверсійної боротьби, повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

За його словами, згідно з легендою навчань, диверсійно-розвідувальна група намагається перетнути державний кордон України та просунутися вглиб прикордоння, але її вчасно помітив спостережний пост.

«Захід мав на меті продемонструвати, як необхідно в технічному плані оснащувати державний кордон України і які способи можуть бути застосовані для боротьби з диверсантами на державному кордоні України в смугах їхніх областей. Разом було вироблено єдиний підхід до проведення робіт із підсилення державного кордону й оснащення його відеокамерами та іншими технічними засобами, які в разі спроб його прориву слугуватимуть хорошою допомогою нашим воїнам для того, щоб точно наносити вогневе ураження ворогові», – повідомив Наєв.

Чорнобильська зона, включно із АЕС понад місяць була під російською окупацією навесні 2022 року. 31 березня стало відомо, що російські війська залишили територію Чорнобильської атомної електростанції. Наразі всі наукові й безпекові підприємства на ЧАЕС продовжують свою роботу.