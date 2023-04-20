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Відродження Ірпеня. Як живе та відбудовується місто через рік після звільнення (фоторепортаж)

Ірпінь – один із тих населених пунктів Київщини, які зазнали найбільшої руйнації внаслідок російських бомбардувань та обстрілів житлового сектору і цивільної інфраструктури. За даними обласної адміністрації, було зруйновано близько 70% міста. При цьому Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

За висновками експертів проєкту ReBuildUA, які дослідили та проаналізували масштаби руйнувань на Київщині, збитки від руйнування Ірпеня в п’ять разів вищі, ніж від руйнування Бучі. Після звільнення окупованих територій області від російських військ влада розпочала процес відновлення міста, до якого долучилися уряди десяти країн, а також архітектори, волонтери, підприємства та міжнародні організації.

Станом на березень 2023 року, на Київщині повністю або частково відновили вже понад 11 000 об’єктів. Про це повідомив заступник голови Київської ОВА Микола Бойко. Очільник КОВА Олексій Кулеба раніше заявляв, що внаслідок дій російських військ в області було пошкоджено близько 27 000 об'єктів.

Як відбувається відновлення Ірпеня – дивіться у репортажі.

Експерти проєкту ReBuildUA дослідили руйнування Ірпеня і оцінили збитки у 25,3 млрд грн
1 Експерти проєкту ReBuildUA дослідили руйнування Ірпеня і оцінили збитки у 25,3 млрд грн
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Російські війська, зазначають фахівці, обстрілювали Ірпінь як з повітря, так і з РСЗВ
3 Російські війська, зазначають фахівці, обстрілювали Ірпінь як з повітря, так і з РСЗВ
Домівки для бездомних котів, які встановили волонтери
4 Домівки для бездомних котів, які встановили волонтери
Район СМУ з житловим комплексом &laquo;Ірпінські липки&raquo; та околицями був в епіцентрі запеклих боїв та обстрілів під час активної фази битви за Київ
5 Район СМУ з житловим комплексом «Ірпінські липки» та околицями був в епіцентрі запеклих боїв та обстрілів під час активної фази битви за Київ
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Ірпінський ліцей №3. За даними очільника КОВА Олексія Кулеби, він був пошкоджений на 75% унаслідок обстрілів російських військ. Зараз його відбудовують за сприяння UNICEF
7 Ірпінський ліцей №3.

За даними очільника КОВА Олексія Кулеби, він був пошкоджений на 75% унаслідок обстрілів російських військ. Зараз його відбудовують за сприяння UNICEF
Один із класів ліцею
8 Один із класів ліцею
До 24 лютого 2022 року у цьому ліцеї навчалися майже 2000 дітей
9 До 24 лютого 2022 року у цьому ліцеї навчалися майже 2000 дітей
&laquo;Унаслідок обстрілів ліцею російською армією у&nbsp;закладі сталася пожежа, в результаті якої зруйновано всю покрівлю, зовнішні та внутрішні стіни 2-го та 3-го поверхів, пошкоджені майже всі вікна та двері&raquo;, &ndash; повідомив Олексій Кулеба у червні 2022 року
10 «Унаслідок обстрілів ліцею російською армією у закладі сталася пожежа, в результаті якої зруйновано всю покрівлю, зовнішні та внутрішні стіни 2-го та 3-го поверхів, пошкоджені майже всі вікна та двері», – повідомив Олексій Кулеба у червні 2022 року
Працівниця ліцею показує місце влучання снаряда внаслідок російських обстрілів
11 Працівниця ліцею показує місце влучання снаряда внаслідок російських обстрілів
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На відбудову ліцею №3 фонд UNICEF виділив 4,8 млн євро
13 На відбудову ліцею №3 фонд UNICEF виділив 4,8 млн євро
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За словами мера Ірпеня Олександра Маркушина,&nbsp;роботи мають завершити у вересні. Планується, що в новому навчальному році його зможуть відвідувати 1500 дітей
15 За словами мера Ірпеня Олександра Маркушина, роботи мають завершити у вересні. Планується, що в новому навчальному році його зможуть відвідувати 1500 дітей
Пошкоджена обстрілами стіна Ірпінського ліцею №3. Майже всі школи Ірпеня зазнали руйнувань унаслідок обстрілів
16 Пошкоджена обстрілами стіна Ірпінського ліцею №3.

Майже всі школи Ірпеня зазнали руйнувань унаслідок обстрілів
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В Ірпені демонтують повністю зруйновані приватні оселі. За інформацією Ірпінської міської ради, станом на 13 квітня, демонтували вже 60 будинків
18 В Ірпені демонтують повністю зруйновані приватні оселі. За інформацією Ірпінської міської ради, станом на 13 квітня, демонтували вже 60 будинків
Із фінансуванням допомагає уряд Японії в межах Програми розвитку ООН. За рахунок наданої допомоги планують демонтувати до 130 приватних будинків,&nbsp;які найбільше постраждали під час бойових дій. Про це повідомляє міськрада Ірпеня
19 Із фінансуванням допомагає уряд Японії в межах Програми розвитку ООН. За рахунок наданої допомоги планують демонтувати до 130 приватних будинків, які найбільше постраждали під час бойових дій. Про це повідомляє міськрада Ірпеня
Після демонтажу зруйнованих будинків на їхньому місці планується комплексна відбудова
20 Після демонтажу зруйнованих будинків на їхньому місці планується комплексна відбудова
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На цьому місці був сильно пошкоджений обстрілами багатоквартирний будинок, який вже демонтували
22 На цьому місці був сильно пошкоджений обстрілами багатоквартирний будинок, який вже демонтували
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Оголошення на одній з вулиць Ірпеня
24 Оголошення на одній з вулиць Ірпеня
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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