Ірпінь – один із тих населених пунктів Київщини, які зазнали найбільшої руйнації внаслідок російських бомбардувань та обстрілів житлового сектору і цивільної інфраструктури. За даними обласної адміністрації, було зруйновано близько 70% міста. При цьому Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

За висновками експертів проєкту ReBuildUA, які дослідили та проаналізували масштаби руйнувань на Київщині, збитки від руйнування Ірпеня в п’ять разів вищі, ніж від руйнування Бучі. Після звільнення окупованих територій області від російських військ влада розпочала процес відновлення міста, до якого долучилися уряди десяти країн, а також архітектори, волонтери, підприємства та міжнародні організації.

Станом на березень 2023 року, на Київщині повністю або частково відновили вже понад 11 000 об’єктів. Про це повідомив заступник голови Київської ОВА Микола Бойко. Очільник КОВА Олексій Кулеба раніше заявляв, що внаслідок дій російських військ в області було пошкоджено близько 27 000 об'єктів.

Як відбувається відновлення Ірпеня – дивіться у репортажі.