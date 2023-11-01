ЗМІ: у містах Росії відновили набір бійців до ПВК «Вагнер»

У містах Росії відновили набір бійців у ПВК «Вагнер», яка тепер стала підрозділом у складі Росгвардії. Про це повідомляють російські видання 59.ru та Ngs.ru.



Представники групи «Вагнер» у Пермі заявили журналістам, що тепер підрозділом керує Павло Пригожин – син засновника ПВК Євгена Пригожина. До групи набирають бійців із бойовим досвідом чи тих, хто вже входив до складу ПВК. Контракти укладаються від шести місяців. Зарплата становитиме від 80 тисяч до 240 тисяч рублів. Сума залежатиме від місця служби.



Представники ПВК у Новосибірську заявили журналістам, що «поки судимих, хворих не беруть».



Раніше видання «Важные истории» писало про те, що повідомлення про початок набору в ПВК «Вагнер» з’явилися 27-28 жовтня у телеграм-каналах, пов’язаних із найманцями. Один із вербувальників заявив виданню, що представляє «єдиний загін, який має офіційний договір з Росгвардією». Співрозмовник видання стверджує, що переговори про перехід найманців під керівництво Росгвардії вели Павло Пригожин та один із командирів ПВК Антон Єлізаров.

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Ввечері 23 серпня стало відомо, що у Бологовському районі Тверської області РФ розбився літак бізнес-класу, що був у власності Євгена Пригожина. Повідомлялося, що голова ПВК «Вагнер» був у списку пасажирів. Згодом смерть сімох пасажирів і трьох членів екіпажу літака офіційно підтвердили. Після цього табір найманців у Білорусі почали згортати.