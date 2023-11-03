Bloomberg: Ізраїль перестав попереджати Росію про атаки у Сирії

Ізраїльські військові на тлі операції проти екстремістського угруповання «Хамас» у Секторі Гази тепер не завжди попереджають Росію про удари по об’єктах у Сирії, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела. За їхніми словами, це може ускладнити і так непрості відносини між країнами.

Ізраїль стверджує, що завдає ударів по військових складах у Сирії, щоб не допустити потрапляння зброї до рук «Хамасу».

25 жовтня ізраїльська авіація завдала удару по складу зі зброєю у сирійській провінції на півдні країни. Поруч із цією базою бувають співробітники російської військової поліції. Про те, чи були вони поблизу бази в день атаки, невідомо, зазначає Bloomberg.

Про атаку 25 жовтня, а також про удар по військовій базі в провінції Дера 30 жовтня російську сторону не попередили. Міноборони Ізраїлю своїх дій не коментувало.

Однією з причин, через яку Ізраїль тепер не завжди попереджає Росію про удари, що готуються, – зближення Москви з Іраном, пише видання.

У Сирії російська ПВК «Вагнер» і проіранське ліванське угруповання «Хезболла» діють на боці армії президента Башара Асада. Ізраїль і США побоюються, що «Хезболла» може підтримати «Хамас» і відкрити другий фронт на півночі Ізраїлю.

За даними джерел CNN в американській розвідці, президент Сирії погодився передати ліванським джихадистам систему протиповітряної оборони «Панцир-С1». Співрозмовники The Wall Street Journal стверджують, що передати установку до Лівану може ПВК «Вагнер». Представник Кремля Дмитро Пєсков назвав повідомлення про передачу російської зброї «Хезболлі» безпідставними.

«Хамас» і «Хезболла» визнані терористичними угрупованнями в США, Євросоюзі та інших країнах світу.