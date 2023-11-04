Візит Зеленського до Ізраїлю. Чому він надто важливий?

(Рубрика «Точка зору»)

Анонсований на наступний тиждень візит українського президента до Ізраїлю може виявитись однією з найбільш важливих політичних подій останнього часу.

Адже, на відміну від приїздів провідних західних політиків до єврейської держави, це не просто візит підтримки і солідарності. Це ще й візит керівника держави, яка сама потерпає від війни й зазнала жахливих втрат серед цивільного населення. Ось чому президент Володимир Зеленський запропонував свою поїздку до Ізраїлю відразу після того, як ми дізналися про напад на цю країну угруповання «Хамас», що визнане у США та ЄС терористичним.

Візит Зеленського продемонструє, що політика України базується на цінностях й розумінні важливості людського життя й безпеки, а не на образах

Так, візит був відкладений у часі, але від цього не втратив своєї актуальності.

До того ж варто нагадати, що з початку масштабної війни Росії проти України жодний з лідерів ізраїльського уряду не був в Україні, що не могло не викликати здивування у цивілізованому світі й обурення в українському суспільстві. Візит українського президента продемонструє, що політика України базується на цінностях й розумінні важливості людського життя й безпеки, а не на образах.

Атака «Хамасу» продемонструвала, на чиєму боці Кремль

Атака «Хамасу» на Ізраїль розставила, можна сказати, всі крапки над «і». Вона продемонструвала, на чиєму боці Кремль. Вона перервала регіональне співробітництво Росії та Ізраїлю, заради якого, можна сказати, ізраїльський уряд й намагався не загострювати стосунки з Москвою. Вона перетворила Росію на одного з найзатятіших критиків Ізраїлю в ООН. Й це вже, ще до приїзду Зеленського, призводить до серйозних змін в ізраїльській політиці на російському напрямку.

Представник Ізраїлю наголосив, що Росія використовує атаку «Хамасу», щоб відвернути увагу міжнародної спільноти від війни РФ проти України

Постійний представник Ізраїлю при ООН Гілад Ердан наголосив, що Росія використовує атаку «Хамасу» для того, щоб відвернути увагу міжнародної спільноти від війни, яку РФ веде проти України.

«Смішно чути саме від представника Росії моралі на адресу Ізраїлю з приводу прав людини та міжнародного права. Представник країни, яку виключили із Ради ООН з прав людини, розмірковує про мораль. Росія – остання, хто нас навчатиме», – відповів Ердан російському представникові у Раді безпеки ООН Василю Небензі. Так жорстко і відверто з російськими дипломатами давно не розмовляв жодний ізраїльський чиновник. Й зрозуміло, що це – не особиста позиція Ердана, а лінія, якої тепер дотримуватиметься ізраїльський уряд.

Зрозуміло, що після візиту українського президента в Москві оголосять Ізраїль черговою «недружньою державою». Але хіба це має значення тепер, коли сама Росія є відверто недружньою щодо Ізраїлю, коли її керівництво посилює звʼязки з Іраном і приймає у Москві делегацію «Хамасу» після страшного злочину проти мирного населення Ізраїлю? Росія тепер – точно не партнер, коли мова йде про безпеку.

А Україна якраз стає важливим партнером для Ізраїлю – тим більш в ситуації, коли обидві країни зацікавлені у підтримці цивілізованого світу, зокрема Сполучених Штатів. І тут важлива не конкуренція, а швидше обʼєднання зусиль і наративів, про яке говорив і президент США Джо Байден, коли звертався до нації після нападу на Ізраїль.

Візит українського президента до Ізраїлю може стати важливим кроком для такого поєднання зусиль.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода