Ізраїльська армія каже про оточення Гази та поділ навпіл прибрежного анклаву

Ізраїльські військові заявили, що повністю оточили місто Газа і розділили прибережний анклав навпіл, зазначив речник ЦАХАЛу Даніеля Хагарі, повідомляє The Times of Israel.

За його словами, війська на чолі з розвідувальним підрозділом бригади «Голані» «досягли берегової лінії і утримують її».

«Сьогодні існує північна Газа і південна Газа», – сказав Хагарі.

За його інформацією, ЦАХАЛ, як і раніше, дозволить цивільному населенню залишити північну частину Гази і поїхати на південь.

Разом з тим, начальник штабу ЦАХАЛу Герці Халеві заявив, що ізраїльські військові «готові в будь-який момент перейти в наступ на півночі країни», оскільки протягом останніх тижнів вони обороняються від щоденних ракетних обстрілів з боку ліванської «Хезболли».

«Ми поставили собі за мету відновити значно кращу ситуацію з безпекою на кордонах, не лише в Секторі Гази», – сказав він під час оцінки в 210-й дивізії на півночі Ізраїлю.

«Ми готові в будь-який момент перейти в наступ на півночі. Ми розуміємо, що це може статися, і ми довіряємо вам, що оборона тут сильна», – додав він.

Палестинське екстремістське угруповання «Хамас», визнане терористичним в США та ЄС, напало на Ізраїль 7 жовтня, здійснивши рейд у мирні міста і поселення, розташовані на межі зі Смугою Гази. Тоді загинула понад тисяча цивільних, загальне число жертв становить понад 1400, ще понад 200 людей стали заручниками. Уже майже три тижні бойовики «Хамасу» здійснюють ракетні удари по Ізраїлю.

Ізраїль у відповідь завдає авіаударів по об’єктах угруповання «Хамас» у Смузі Гази. Близькість їхнього розташування до цивільних обʼєктів унеможливлює уникнення жертв серед мирного населення. За даними контрольованих «Хамасом» органів влади, жертвами ізраїльських ударів стали тисячі людей у Смузі Гази, але незалежного підтвердження даних угруповання немає.