Туреччина відкликає свого посла в Ізраїлі

Туреччина відкликала свого посла в Ізраїлі Шакіра Озкана Торуна в Анкару для консультацій, йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ країни.

«Із огляду на гуманітарну трагедію, що сталася в Секторі Гази через те, що ізраїльська сторона продовжує напади на цивільне населення, не погоджуючись із закликами до припинення вогню і не допускаючи безперебійного і безперервного надходження гуманітарної допомоги, було вирішено, що наш посол в Тель-Авіві Шакір Озкан Торун буде викликаний до Анкари для консультацій», – зазначили в турецькому МЗС.

Сухопутні війська ізраїльської армії повністю оточили місто Газа в однойменному Секторі, передає The Times of Israel з посиланням на представника армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Деніеля Хагарі. За його словами, про перемир’я і припинення вогню з представниками угруповання «Хамас» наразі не може бути мови.

Ізраїльська армія проводить у Секторі Гази операцію «Залізні мечі» у відповідь на напад угруповань «Хамас» та «Ісламський джихад» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді загинули 1400 людей, близько 250 були захоплені в полон. Підконтрольне бойовикам Міністерство охорони здоров’я Гази стверджує, що внаслідок обстрілу з боку ЦАХАЛ загинули понад дев’ять тисяч людей, з яких дві третини – жінки та діти. Незалежних оцінок цих даних немає.