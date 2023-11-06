Єврокомісія заявила про сплеск антисемітизму в Європі

Сплеск антисемітських інцидентів по всій Європі останніми днями досяг надзвичайного рівня і нагадує декі «найпохмуріші часи історії», вказала Єврокомісія у своїйзаяві за 5 листопада.

«Пляшки із запальною сумішшю кидають у синагогу в Німеччині, зірки Давида малюють на житлових будинках у Франції, осквернено єврейський цвинтар в Австрії, скоєно напади на єврейські магазини та синагоги в Іспанії, демонстранти скандують гасла ненависті на адресу євреїв», – йдеться у заяві.

Єврокомісія уточнила, що євреї в Європі нині знову живуть у страху.

Брюссель засудив антисемітські дії та висловив підтримку єврейським громадам у ЄС. У заяві зазначається, що у страху насильства через релігію чи ідентичність не повинні жити представники будь-яких конфесій.

У свою чергу Європейський єврейський конгрес повідомив, що у Парижі на стіні одного з будинків, де з’явилися шестикінцеві зірки, вуличні художники створили мурал на підтримку Ізраїлю під девізом «Народ Ізраїлю живий!» («Ам Ізраель хай!»).

Хвиля антисемітизму почала проявлятися після того, як Ізраїль оголосив початок війни з метою повного знищення «Хамас». Це стало відповіддю на напад радикального угруповання на південь Ізраїлю 7 жовтня.