Байден у розмові з прем’єром Ізраїлю наголосив на необхідності захисту палестинських мирних жителів

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу наголосив на необхідності захисту палестинських мирних жителів, повідомили в Білому домі.



«Президент підтвердив свою непохитну підтримку Ізраїлю та захист ізраїльських громадян від «Хамасу» та всіх інших загроз, а також наголосив на обов’язковому захисті палестинських цивільних осіб і зменшенні шкоди цивільному населенню під час військових операцій», – йдеться у повідомленні.

За даними Білого дому, сторони обговорили останні події в Ізраїлі, Газі та на Західному березі. Серед іншого, вони обговорили поточні зусилля для забезпечення звільнення заручників, утримуваних «Хамасом», включаючи багатьох дітей і низку х громадян США.

Обидва лідери привітали збільшення обсягів гуманітарної допомоги за останній тиждень і обговорили необхідність значного збільшення обсягів поставок протягом наступного тижня, в тому числі за рахунок збільшення можливостей для перевірки та доставки вантажівок, що прямують до Гази.

США наполягають на «гуманітарній паузі», щоб збільшити доставку допомоги палестинським цивільним жителям. Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен під час свого візиту до Ізраїлю минулого тижня. Водночас прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що припинення вогню не буде доти, поки «Хамас» не звільнить заручників.

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Раніше сухопутні війська ізраїльської армії повністю оточили місто Газа в однойменному Секторі, передає The Times of Israel з посиланням на представника армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Деніеля Хагарі. За його словами, про перемир’я і припинення вогню з представниками угруповання «Хамас» наразі не може бути мови.

Ізраїльська армія проводить у Секторі Гази операцію «Залізні мечі» у відповідь на напад угруповань «Хамас» та «Ісламський джихад» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді загинули 1400 людей, близько 250 були захоплені в полон. Підконтрольне бойовикам Міністерство охорони здоров’я Гази стверджує, що внаслідок обстрілу з боку ЦАХАЛ загинули понад дев’ять тисяч людей, з яких дві третини – жінки та діти. Незалежних оцінок цих даних немає.