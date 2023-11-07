Розпочалася евакуація українців із Сектора Гази – посол України в Єгипті 

Евакуація українців із Сектора Гази розпочалася 7 листопада, повідомив Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) посол України в Єгипті Микола Нагорний. За його словами процес триватиме кілька днів і, поки не відбулася успішна евакуація, представники посольства не можуть розголошувати деталей.

«Так, евакуація розпочалася, вона триватиме кілька днів. Ситуація дуже нестабільна, існує багато ризиків, які можуть вплинути на перебіг евакуації. Робиться все можливе для здійснення безпечної, організованої, скоординованої евакуації громадян України з Гази», – повідомив Нагорний.

Раніше цей дипломат повідомляв, що в списках на евакуацію у посольства є 358 людей (дані станом на 1 листопада – ред.) Тоді ж посол говорив, що всі алгоритми, як це буде здійснюватися, вже відпрацьовані.