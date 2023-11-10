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ЄС оцінить, який насправді дефіцит бюджету очікується в Україні – джерело

Євросоюз готує пакет фінансової допомоги Україні на суму близько 50 мільярдів євро протягом 2024–2027 років.
Євросоюз готує пакет фінансової допомоги Україні на суму близько 50 мільярдів євро протягом 2024–2027 років.

Європейський союз, обговорюючи макрофінансову допомогу Україні на наступні 4 роки, спиратиметься на оцінку експертів щодо ймовірного бюджетного дефіциту, зазначив європейський дипломат, не уповноважений давати коментарі ЗМІ, окреслюючи ситуацію з макрофінансовою підтримкою України.

ЄС наразі готує пакет макрофінансової допомоги на 50 мільярдів євро для України на 2024-2027 роки, це 12,5 млрд євро на рік, у той час як сума допомоги на 2023 рік становила 18 мільярдів євро. Раніше в Офісі президента України повідомили, що наступного року планується дефіцит на рівні 40 мільярдів доларів, 29 з яких – надходження від міжнародних партнерів і союзників.

«Ми вважаємо, що те, що ми зараз плануємо – 50 млрд євро на 4 роки у вигляді грантів та позик, буде достатнім, щоб утримати їх на плаву і навіть дозволити зробити трохи більше», – зазначив європейський дипломат.

Він наголосив, що фінансово Україну підтримує не лише Євросоюз, а й інші партнери, тож треба «подивитися, хто ще збирається долучиться». До того ж, свою оцінку мають зробити експерти, щоб визначити, «яким насправді є дефіцит», і скільки потрібно коштів.

Водночас дипломат запевнив, що ЄС знайде спосіб підтримати Київ фінансово. «Для нас очевидно – ми не можемо допустити суверенного дефолту України», – сказав він.

Що стосується ймовірного угорського вето під час ухвалення рішення про виділення 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги для України, то кілька дипломатів запевнили, що ЄС має «план Б» – допомогти Україні без участі Угорщини.

До схожого рішення Брюссель планував вдатися й торік, коли Угорщина блокувала пропозицію про надання Україні 18 мільярдів євро фінансової допомоги на 2023 рік. Та після кількох місяців перемовин лідерам вдалося ухвалити спільне рішення за участю всіх 27 країн-членів.

Днями Єврокомісар із питань бюджету Йоганнес Ганн заявив, що ЄС не дозволить Угорщині йти на шантаж у питанні додаткових коштів для України.
Рішення про пакет допомоги розміром у 50 мільярдів євро для України лідери 27-країн ЄС планують ухвалити на саміті 14-15 грудня у Брюсселі разом з переглядом довготривалого бюджету Євросоюзу, суперечностей щодо якого у блоці значно більше, ніж у питанні допомоги для України.

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Верховна Рада 9 листопада схвалила проєкт держбюджету на 2024 рік. Відповідно до документа, доходи держбюджету становитимуть 1 трлн 768 млрд гривень, видатки – 3 трлн 355 млрд грн. Дефіцит державного бюджету становить 1 трлн 571,5 млрд гривень. Як повідомили у Мінфіні, потреба у зовнішній підтримці на забезпечення видатків, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони, становить близько 39 млрд дол. США. Залучення коштів від міжнародних партнерів на нагальні потреби держбюджету, зокрема у соціальній сфері та на гуманітарні потреби, заплановано від США, ЄС, МВФ, Світового банку, Японії та інших донорів.

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