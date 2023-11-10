ЄС оцінить, який насправді дефіцит бюджету очікується в Україні – джерело

Європейський союз, обговорюючи макрофінансову допомогу Україні на наступні 4 роки, спиратиметься на оцінку експертів щодо ймовірного бюджетного дефіциту, зазначив європейський дипломат, не уповноважений давати коментарі ЗМІ, окреслюючи ситуацію з макрофінансовою підтримкою України.



ЄС наразі готує пакет макрофінансової допомоги на 50 мільярдів євро для України на 2024-2027 роки, це 12,5 млрд євро на рік, у той час як сума допомоги на 2023 рік становила 18 мільярдів євро. Раніше в Офісі президента України повідомили, що наступного року планується дефіцит на рівні 40 мільярдів доларів, 29 з яких – надходження від міжнародних партнерів і союзників.



«Ми вважаємо, що те, що ми зараз плануємо – 50 млрд євро на 4 роки у вигляді грантів та позик, буде достатнім, щоб утримати їх на плаву і навіть дозволити зробити трохи більше», – зазначив європейський дипломат.



Він наголосив, що фінансово Україну підтримує не лише Євросоюз, а й інші партнери, тож треба «подивитися, хто ще збирається долучиться». До того ж, свою оцінку мають зробити експерти, щоб визначити, «яким насправді є дефіцит», і скільки потрібно коштів.



Водночас дипломат запевнив, що ЄС знайде спосіб підтримати Київ фінансово. «Для нас очевидно – ми не можемо допустити суверенного дефолту України», – сказав він.



Що стосується ймовірного угорського вето під час ухвалення рішення про виділення 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги для України, то кілька дипломатів запевнили, що ЄС має «план Б» – допомогти Україні без участі Угорщини.



До схожого рішення Брюссель планував вдатися й торік, коли Угорщина блокувала пропозицію про надання Україні 18 мільярдів євро фінансової допомоги на 2023 рік. Та після кількох місяців перемовин лідерам вдалося ухвалити спільне рішення за участю всіх 27 країн-членів.



Днями Єврокомісар із питань бюджету Йоганнес Ганн заявив, що ЄС не дозволить Угорщині йти на шантаж у питанні додаткових коштів для України.

Рішення про пакет допомоги розміром у 50 мільярдів євро для України лідери 27-країн ЄС планують ухвалити на саміті 14-15 грудня у Брюсселі разом з переглядом довготривалого бюджету Євросоюзу, суперечностей щодо якого у блоці значно більше, ніж у питанні допомоги для України.

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Верховна Рада 9 листопада схвалила проєкт держбюджету на 2024 рік. Відповідно до документа, доходи держбюджету становитимуть 1 трлн 768 млрд гривень, видатки – 3 трлн 355 млрд грн. Дефіцит державного бюджету становить 1 трлн 571,5 млрд гривень. Як повідомили у Мінфіні, потреба у зовнішній підтримці на забезпечення видатків, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони, становить близько 39 млрд дол. США. Залучення коштів від міжнародних партнерів на нагальні потреби держбюджету, зокрема у соціальній сфері та на гуманітарні потреби, заплановано від США, ЄС, МВФ, Світового банку, Японії та інших донорів.