Reuters: ЄС має «план Б», якщо Угорщина накладе вето на 50 мільярдів євро допомоги Україні

Європейський Союз зможе обійти будь-яке вето Угорщини і надати Україні 50 мільярдів євро (53,4 мільярда доларів) допомоги, заявили офіційні представники блоку. Про це Reuters повідомили двоє чиновників ЄС.



За їхніми словами, у випадку застосування Будапештом вето ЄС має спосіб обійти це, попросивши кожен з урядів блоку створити власний пакет допомоги Києву. Разом двосторонні договори обійдуться в однакову суму.



«Угорщина ризикує перегнути палицю. Ми б хотіли мати їх у складі, але настає момент, коли людям набридає, що Будапешт тримає всіх у заручниках. Обхідний шлях виснажливий, але ми його маємо, якщо знадобиться», – сказав один із чиновників ЄС.



Інший посадовець, який також говорив на умовах анонімності, каже, що «питання грошей для України так чи інакше вирішиться, Київ отримає підтримку ЄС»:



«Якщо Угорщина стане перешкодою для необхідної одностайності, щоб зробити це через бюджет ЄС, країни-члени знайдуть інший спосіб, наприклад, міжурядову угоду або національні гарантії».

Будапешт це повідомлення не коментував.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз готує пакет фінансової допомоги Україні на суму близько 50 мільярдів євро протягом 2024-2027 років. 27 країн-членів ЄС мають проголосувати за пакет допомоги на саміті 14-15 грудня.

Є побоювання, що допомога може бути заблокована прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який заявляв, що він «пишається» продовженням своєї комунікації з Росією, та заперечував проти подібної підтримки в минулому. Такі виплати зі спільного бюджету ЄС потребують одностайної підтримки всіх держав-членів.

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Минулого року Угорщина наклала вето на аналогічну пропозицію про надання Україні 18 мільярдів євро фінансової допомоги у 2023 році. Після кількох місяців суперечок Будапешт зрештою погодив пакет, отримавши, як він сказав, поступки від блоку щодо допомоги Угорщині.