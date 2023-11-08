В Офісі президента розповіли, коли Україна розпочне переговори про вступ до ЄС

Україна планує офіційно розпочати переговори про вступ до ЄС на початку 2024 року, повідомив в ефірі Радіо Свобода (програма «Свобода. LIVE») заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

«Для нас дуже важливо і ми цього досягнемо – розпочати процес переговорів на початку наступного року», – сказав Ігор Жовква.

За його словами, всі критерії для початку переговорів українська сторона виконає до середини грудня 2023 року.

«100 % умов для початку переговорів щодо вступу України до ЄС ми виконаємо до середини грудня цього року, коли буде засідання Європейської Ради, щоб отримати абсолютне чисте політичне рішення про початок переговорів щодо вступу в ЄС», – заявив Жовква.

Він також впевнений, що Угорщина не завадить євроінтеграції України.

Як сказав Жовква, від завтра і президент Європейської Ради Шарль Мішель, і лідери країн-друзів України у ЄС будуть говорити з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном саме щодо України.

«Я впевнений, що ніяка політична позиція тих чи інших керівників тих чи інших держав не завадить отримати нам те рішення, яке сьогодні визріло. Сьогодні жодна з держав членів ЄС не ставить під сумнів необхідність членства України в ЄС», – додав Ігор Жовква.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори з Україною про вступ до ЄС. Президентка комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала 90% рекомендацій, які дав ЄС, надаючи статус кандидата в червні 2022 року.