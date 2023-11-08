Єврокомісія рекомендувала почати переговори з Україною про вступ до ЄС

Єврокомісія офіційно рекомендує почати переговори про вступ України і Молдови до ЄС, заявила президентка комісії Урсула фон дер Ляєн, оголошуючи 8 листопада в Брюсселі оцінку прогресу цих країн на шляху до членства в ЄС.



«Через 10 років після протестів на Майдані настав дійсно історичний день. Сьогодні Європейська комісія рекомендує розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою. Також комісія рекомендує почати переговори з Боснією та Герцоговиною після досягнення належної відповідності критеріям. Також рекомендує надати Грузії статус країни-кандидата», – сказала вона.

За її словами, Україна виконала 90% рекомендацій, які дав ЄС, надаючи статус кандидата в червні 2022 року.

«І на цій основі ми сьогодні рекомендували Раді розпочати переговори про вступ. Ми також рекомендуємо, щоб Рада ухвалила рамки переговорів після того, як Україна проведе поточні реформи», – сказала президентка ЄК.

Таким чином уже в грудні лідерам рекомендують затвердити політичне рішення про початок переговорів про членство України в ЄС, але фактично вони можуть розпочатися, коли Україна повністю завершить виконання умов, які Єврокомісія висунула торік у червні.

З іншого боку, президентка Єврокомісії зауважила, що технічна підготовка до переговорів може початися одразу після «зеленого світла» від Ради Євросоюзу, тобто рішення 27-лідерів країн-членів ЄС.



Наступну оцінку стану виконання реформ Україною Єврокомісія обіцяє зробити до березня наступного року.

На саміті у грудні лідери 27 країн-членів ЄС мають політично затвердити рішення про початок переговорів, а вже в березні за умови, що Україна виконає всі рекомендації, можуть ропочатися переговори.

Зі звіту щодо України – внутрішнього документу Єврокомісії, що опинився у розпорядженні Радіо Свобода, випливає, що Єврокомісія вважає повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Україна сподівається, що ці переговори розпочнуться на початку 2024 року.

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