Стефанішина прокоментувала отриманий Радіо Свобода внутрішній документ Єврокомісії про статус України як кандидата до ЄС

Офіційне рішення про початок переговорів про вступ до Європейського союзу буде оприлюднено 8 листопада, але «процес, пов’язаний із сімома рекомендаціями, вже позаду», сказала в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода.Live) віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

«Є подальші кроки, повʼязані з відкриттям переговорів, вони вже принципі вже лунали в медіа сьогодні. Наскільки я розумію, Радіо Свобода отримала певний текст звіту», – сказала Стефанішина, коментуючи отриманий редакцією внутрішній документ Єврокомісії.

Раніше стало відомо, що Єврокомісія вважає повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Це випливає зі звіту щодо України – внутрішнього документа Єврокомісії, що опинився у розпорядженні Радіо Свобода. Та Ольга Стефанішина запевнила, що існує кілька його реєстрацій.

«Сьогодні ми говоримо про наступні кроки, завтра будемо обговорювати їх детально. Але, звичайно, якщо Єврокомісія дасть рекомендації розпочати переговори, то це вже буде першим великим майлстоуном (з англійської – віхою, проміжним результатом – ред.) для консенсусу держав-членів у грудні, коли буде ухвалюватися найважливіше політичне рішення».

На запитання про те, коли фактично можуть розпочатися переговори про вступ України до ЄС, Ольга Стефанішина відповіла, що це буде швидкий процес. Сам переговорний процес складатиметься з винятків, перехідних періодів, тому це потребуватиме не так багато часу, як раніше.

«Слона треба їсти частинами… Динаміка, яку сьогодні показує Україна дозволяє говорити про те, що це буде дуже швидкий процес. Європейська комісія дасть рекомендації, вони будуть озвучені, представлені завтра (8 листопада – ред.), вони важливі для кроків які буде робити Єврокомісія, але рішення про відкриття перемовин приймає Європейська рада, тобто лідери. І це означає, що це рішення може бути ухвалене 14 грудня», – додала віцепремʼєрка.

Під час зустрічі Європейської ради 14 та 15 грудня може бути ухвалене рішення про відкриття переговорів про вступ України в Євросоюз. А 8 листопада Єврокомісія озвучить оцінку прогресу, якого досягла Україна на шляху до членства в ЄС.

Статус кандидата на вступ до Європейського союзу Європейська рада надала Україні та Молдові в червні 2022 року.