Стефанішина запевнила, що оцінка руху України в ЄС буде «позитивною»

Єврокомісія позитивно оцінить прогрес України на шляху до ЄС у доповіді, який буде оприлюднено в середу, 8 листопада, зазначила в інтерв’ю Reuters віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

«Я б сказала, що оцінка буде однозначно позитивною, тому що ми перебуваємо в постійному контакті з Єврокомісією, обговорюємо кроки та домовляємося про ті кроки, які нам вдалося реалізувати», – наголосила міністр.

Вона додала, що в межах семи рекомендацій Єврокомісії, які були опубліковані торік як умову подальшого прогресу євроінтеграції Києва, «все, що було погоджено, було виконано й зроблено».

Раніше видання Reuters із посиланням на джерела писало, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вже цього тижня рекомендуватиме розпочати переговори з Україною щодо вступу до ЄС.

За даними агентства, 8 листопада фон дер Ляйєн опублікує «позитивний звіт», на підставі якого будуть надані рекомендації національним лідерам схвалити старт переговорів. Це може бути зроблено на саміті у грудні.

При цьому, наголошує Reuters, такі переговори «зазвичай займають багато років».

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія збирається представити 8 листопада оцінку прогресу, досягнутого Україною у виконанні критеріїв щодо членства в ЄС. Це ключовий крок у рішенні блоку про початок переговорів про вступ.