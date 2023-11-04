Президентка Єврокомісії розповіла, коли запровадять 12-й пакет санкцій проти Росії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила інформацію ЗМІ, що наступного тижня Євросоюз оголосить про 12-й пакет санкцій проти Росії.

«На наступному тижні ми оголосимо новий 12-й пакет санкцій про РФ. Ми будемо впроваджувати санкції, поки не настане мир», – розповіла вона під час виступу в Верховній Раді.

Вона також зазначила, що «Європа багато вчиться в України, якій не треба вчитися, як бути європейцями», оскільки, зазначила президентка Єврокомісії, «українці вже є європейцями».

«Я впевнена, що ви можете досягнути свої амбіційні цілі і відкрити процес перемовин вже цього року про вступ до ЄС. Європа хоче інвестувати у вас. І тому ми запроваджуємо план, який надасть 50 млрд євро для вас. Це більше, ніж будь-яка країна отримувала після плану Маршала», – заявила фон дер Ляєн.

За її словами, «важлива задача – «максимально ефективно» використовувати ці гроші, тому ЄС разом з Україною розробляли «план реформ».

«Ви вчите нас справжньому значенню Європи. Ми привозимо солідарність народу Європи до вас. Але ми не привозимо Європу сюди, так як вона вже тут. Разом ми можемо перемогти в цій битві та закінчити побудову нашого союзу. Разом ми і є Європа», – резюмувала президентка Єврокомісії.

Раніше стало відомо, що в 12-му пакеті санкцій проти Росії за вторгнення в Україну Європейський союз може запровадити торговельні обмеження на більш як 5 мільярдів євро, писало агентство Bloomberg. Під заборону можуть потрапити, зокрема, постачання зварювальних апаратів, хімікатів і технологій, що застосовуються у військових цілях, а також ліцензування програмного забезпечення.

У новому пакеті, як очікується, буде названо понад 100 фізичних та 40 юридичних осіб. Обговорюється також заборона працевлаштування росіян на роботу до так званих «чутливих» секторів в країнах ЄС.

Минулого тижня, напередодні саміту ЄС у Брюсселі, високопосадовець Євросоюзу повідомляв DW, що в новий пакет мають увійти санкції щодо російського алюмінію.

Європейський союз зазначив, що тісно співпрацює з Україною у питанні розпізнавання компонентів, виявлених у російській зброї та боєприпасах.