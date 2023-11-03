США запровадили санкції щодо росіянки через відмивання грошей підсанкційних олігархів

Сполучені Штати запровадили санкції щодо росіянки Катерини Жданової за її роль у відмиванні сотень мільйонів доларів за допомогою віртуальної валюти від імені російських еліт, які перебувають під санкціями.

Як повідомляє пресслужба Держдепартаменту США, Жданова також надала низку віртуальних, готівкових, податкових послуг російським клієнтам, які прагнули відмити кошти або приховати джерела свого багатства.

У Мінфіні США кажуть, що цей крок узгоджується із зобов’язанням G7 боротися з ухиленням від санкцій і ліквідувати лазівки, які дозволяють російській державі, її елітам, ставленикам і олігархам використовувати віртуальну валюту для компенсації впливу міжнародних санкцій.

«Через таких ключових посередників як Жданова російська еліта, групи програм-вимагачів та інші незаконні суб’єкти намагалися уникнути санкцій США та міжнародних організацій, зокрема через зловживання віртуальною валютою», – сказав заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон.

За даними відомства, у березні 2022 року Катерина Жданова допомогла російському клієнту приховати джерело багатства, щоб перевести понад 2,3 мільйона доларів у Західну Європу через шахрайський відкритий інвестиційний рахунок і придбання нерухомості. Результатом послуг Жданової є надання російським особам доступу до західних фінансових ринків, які в іншому випадку можуть бути заблоковані через санкції.

«Жданова використовує віртуальну валюту для здійснення великих транскордонних операцій. Вона також використовує традиційний бізнес, щоб підтримувати доступ до міжнародної фінансової системи, в тому числі через компанію з виробництва розкішних годинників, яка має офіси по всьому світу», – зазначають в американському міністерстві.

За даними Мінфіну США, росіянка здійснює перекази віртуальної валюти від імені олігархів, які переїхали за кордон – в одному випадку російський олігарх шукав Жданову, щоб перевести від її імені понад 100 мільйонів доларів в Об’єднані Арабські Емірати.

Жданова також надавала послуги особам, пов’язаним з російською групою програм-вимагачів Ryuk. У 2021 році Жданова відмила понад 2,3 мільйона доларів ймовірних виплат потерпілих від імені філії програми-вимагача Ryuk – у жовтні минулого року правоохоронні органи США визначили Ryuk як безпосередню та зростаючу загрозу кіберзлочинності для лікарень і постачальників медичних послуг у Сполучених Штатах.

Напередодні США запровадили новий пакет санкцій проти 130 компаній і осіб, серед яких – представники Туреччини, Китаю та Об’єднаних Арабських Еміратів, намагаючись перекрити доступ Росії до технологій і обладнання, які підтримують її вторгнення в Україну.